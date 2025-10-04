Girne ve Mevlevi’de sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan olmazken, her iki kazada da araç sürücülerinin alkollü olduğu tespit edildi.

- Girne’deki kazada sürücü 135 promil alkollü çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Kamuran Seçen’in (E-35) yönetimindeki SS 952 plakalı salon araç, 135 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sol şeride geçerek, aynı yönde ilerleyen Gulamjan Astanov’un (E-22) kullandığı TSS 955 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Seçen alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Alkollü sürücü palmiye ağacına çarptı

Öte yandan, saat 05.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu Mevlevi mevkiinde, Abedalquader Mahmoud A. Edres’in (E-25) yönetimindeki LY 504 plakalı salon araç, 167 miligram alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp palmiye ağacına çarptı. Edres de alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.