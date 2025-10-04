“Saraya, köşke kapanmak niyetinde değiliz”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk 100 günde 15 adım planı olduğunu açıklayarak, seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığında farklı başlıklarda çalışacak birimleri kamuoyu ile paylaştı.

“Beş yılda, beş yıldan fazlasını kaybettik. Arayı kapatmamız lazım” diyen Erhürman, “Saraya, köşke kapanmak niyetinde değiliz.” vurgusu yaptı.

-“Yeni dönem 15 gün sonra başlayacak”

Erhürman, yeni döneme dair hedeflerini ve “İlk 100 Gün” programını Eziç Lefkoşa’da yer alan basın toplantısında açıkladı.

Yeni dönemin 15 gün sonra başlayacağının kendileri için netleştiğini ifade eden Erhürman, düzenli yaptıkları anketlerde önde olduklarını, son dönemde de aranın açılmaya başladığını kaydetti. Anketler dışında sokaktaki havayı gördüklerini dile getiren Erhürman, ayrıca muhatabında panik ve tedirginlik tespit ettiğini söyledi.

İlk 100 günde 15 adım planı olduğunu açıklayan Erhürman, ilk olarak birlikte yönetmeyi nasıl örgütleyeceklerini paylaşmak istediğini dile getirerek, sorunların birlikte tespit edilmesi ve çözümlerin birlikte bulunmasının katılımcı demokrasi anlayışının en önemli unsuru olduğunu söyledi.

-Beş temel başlıkta birlikte yönetme stratejisi

Beş temel başlıkta birlikte yönetme stratejileri olduğunu kaydeden Erhürman, en son seçimde yüzde 3’ü geçen siyasi partilerin yer alacağı siyasi partiler konseyinin düzenli şekilde toplanacağını belirtti. Muhtarların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin, genç ve kadın iletişim ağları ve konseylerinin Cumhurbaşkanlığı içinde çalışma yürüteceğini ifade eden Erhürman, “Saraya köşke kapanmak niyetinde değiliz.” dedi.

15 adım planını sıralamaya devam eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığında mülkiyet masasının da kurulacağını ifade ederek, “Bu masa Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusunda aktif çalışma yürütecek bir masadır. TMK’nın faaliyetlerinin yakın takibi yapılacak. Daha geçmesi gereken yasalar var bu konuda. yasa taslaklarının hazırlık süreci Cumhurbaşkanlığında yürütülecek.” dedi. Erhürman, bu çalışmaların Strazburg ve Ankara ile yakın temas içerisinde yürütüldüğünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığında Güney'de açılan davaların yakın takibini yapacak bir masanın da kurulacağını kaydeden Erhürman, KKTC tapuları konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Güney'de mal bırakan ve Kuzey'de karşılığını alamayan insanların haklarının takibinin de bu masada yapılacağını dile getiren Erhürman, aktif diplomasi ve lobiciliğe çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

-“Schengen sürecine Kıbrıs Türk halkı dahil edilmeli… 20 Ekim itibarıyla temaslar başlayacak”

Cumhurbaşkanlığında serbest dolaşım biriminin de kurulacağını ifade eden Erhürman, “Ada üzerindeki serbest dolaşım özgürlüğünü sağlayacak çaba içerisinde olmamız gerek.” dedi. Schengen sürecine Kıbrıs Türk halkının dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki durumu değiştiren herhangi bir şeye izin vermelerinin mümkün olmadığını, bu konuda doğrudan doğruya Avrupa Birliği (AB) ile temasa gireceklerini söyledi, “20 Ekim itibarıyla temaslar başlayacak.” dedi.

-Yeni geçiş kapıları… “Sürüncemede bırakmak yerine proaktif olunmalı”

Özellikle Metehan ve Beyarmudu’nda geçişlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Erhürman, geçiş kapıları konusunda sadece Rum lider Hristodulidis’le değil AB ile de doğrudan temas kurulacağını belirtti. Yeni geçiş kapıları noktasında paketi genişleterek, pazarlık payının artırılması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Tıkanan noktaları açmaya niyetiniz var mı, yok mu? Bu konu bununla ilgilidir. Kıbrıs Türk tarafı bu noktada proaktif noktada duracak taraftır. Konuları sürüncemede bırakmak yerine proaktif şekilde üstüne gitmek önemlidir.” diye konuştu.

Annan Planı’nda seçme hakkı verilen ve uluslararası hukuk tarafından tanınan TC kökenli KKTC yurttaşlarının dolaşım sıkıntısını hukuken açıklanabilir görmediğini dile getiren Erhürman, “ ‘Yasak limandan gelindi’ tartışmaları bana hukuken zeminli tartışmalar gibi gelmiyor. Çünkü bu insanlar referandumda oy verdiklerinde ve BM tarafından oyları kabul edildiğinde de aynı limandan gelmiş durumdaydılar. Liman değişmedi ama durum statü değişti.” dedi.

Cumhurbaşkanlığında ihracat ve turizmi biriminin de olacağını ifade eden Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın, toplam ihracatın yüzde 10’u olduğunu ve bunun artırılabileceğini söyledi. Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda da mücadelenin artarak devam edeceğini dile getiren Erhürman, 21 senedir bu konudaki sorunların devam ettiğini belirtti.

-“Bunlar sadece Sarayönü’nde çıkıp şikayet edeceğimiz şeyler olmayacak”

Özellikle hellim ihracatında çok ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret eden Erhürman, “Bunlar sadece Sarayönü’nde çıkıp şikayet edeceğimiz şeyler olmayacak.” diyerek, Erhürman, diplomasi ve diyalog vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığında AB yurttaşlığı birimi de kurulacağını kaydeden Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı konusunda ayrımcılık yapıldığını, bunun giderilmesi için Kıbrıs sorununun çözümüne ihtiyaç olmadığını söyledi, “Bu keyfiliktir.” dedi.

Kıbrıs Türk sporunun uluslararası alana açılması konusunda da birim kurularak, yeni dönemde çalışma yapılacağını söyleyen Erhürman, iki toplumlu spor komitesinin de devreye girmesi ve ciddi çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Avrupa ilişkiler biriminin de Cumhurbaşkanlığında yer alacağını dile getiren Erhürman, Kıbrıs’taki statükonun sürdürülebilir olmadığının bütün BM Güvenlik Konseyi kararlarında yazdığına dikkat çekti. Erhürman, mali yardım tüzüğünün özellikle kalkınma alanlarına kaydırılmasının ve yeni projelerin geliştirilmesinin önemi üzerinde durdu.

-“Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyemizin peşinde olacağız”

“Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyemizin peşinde olacağız.” diyen Erhürman, iki sandalyenin, Kıbrıs Türk seçmenler tarafından seçilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi ve bu konuda girişimler başlatılacağını söyledi. AB’de Türkçe dil konusuna da değinen Erhürman, “Bizim varlığımızın görünmez kılınmasının engellenmesi açısından Türkçe meselesi önemlidir.” dedi.

AKPA ve AB’ye giden milletvekilleriyle de Cumhurbaşkanlığının yakın temas içinde olacağını belirten Erhürman, teknik komitelerin ise proje bazlı, sonuç odaklı ve takvimli çalışma programlarıyla çalışmasının sağlanacağını söyledi, “Sorun çıktığı takdirde de liderler ve özel temsilciler devrede olacak.” dedi. Erhürman, doğal afetlerle ortak mücadele teknik komitesi kurulmasını önereceklerini de kaydetti.

-“Kıbrıslı Türklerin tanıtımının molehiya ve pilavunadan ibaret olmasından fena halde yoruldum”

Cumhurbaşkanlığında kamu diplomasisi birimi de kurulacağını ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının unutturulan varlığının yeniden dünyaya hatırlatılacağını söyledi. Erhürman, “Molehiyayı ve pilavunayı çok severim ama Kıbrıslı Türklerin tanıtımının molehiya ve pilavunadan ibaret olmasından fena halde yoruldum. Bizim sanatçılarımız, sporcularımız, kültür-bilim insanlarımız, iş insanlarımız var. Bunlar Cumhurbaşkanlığı koordinasyonun dünyayla çok daha fazla buluşacaklar.” diye konuştu.

-“Müzakere hazırlık birimi 20 Ekim itibarıyla devreye girecek”

Müzakere hazırlık biriminin 20 Ekim itibarıyla devreye gireceğini belirten Erhürman, birime iki temel fonksiyon yüklediğini ifade ederek, birincisinin; “bugüne kadarki yakınlaşmalar teyit edilmeden müzakereye başlamamak.” olduğunu kaydetti. Birimin birinci görevinin yakınlaşmaları hızla tespit etmek, muhataplarıyla teyit etmek, yakınlaşmaların olmadığı alanları da netleştirip o alanlarda yakınlaşma ve çözüm senaryolarını çalışmak olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda TC ile derhal iletişime geçerek, istişareleri müzakereler çerçevesinde başlatmak niyetinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığında kamu yönetimini izleme ve yurttaş şikayetlerini değerlendirme birimi ile Anayasa’yı koruma ve yasama çalışmalarını izleme değerlendirme biriminin de kurulacağını da söyleyen Erhürman, güvenlik biriminin de Cumhurbaşkanlığında görev yapacağını ifade etti.

Eğitim biriminin de Cumhurbaşkanlığında yerini alacağını ifade eden Erhürman, yüksek öğretim konusunda aktif çalışma yapılacağını kaydetti, “Eğitimin tamamının iyileştirilmesini hedefliyoruz.” dedi. Erhürman son adımın, toplumun birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması olduğunu dile getirerek, “Her türlü ayrımcılık, eşitsizlik, ötekileştirme Cumhurbaşkanının takibi altında olacak.” dedi. Erhürman, Anayasa’yı koruma fonksiyonu bağlamında da Cumhurbaşkanının özgürlüklerin takipçisi olacağını vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığının iş yapmaya niyeti varsa, saydığım 15 birimin içerisinde maaşla çalışacak sadece 15 kişi bile yeter. Geriye kalan tüm alanlarda gönülden emek koyacak gece-gündüz çalışacak onlarca insanımız olduğunu biliyorum.” diyen Erhürman, parti ayrımı yapmadan yetişmiş, liyakat sahibi insanlarla çalışacaklarını vurguladı.

-“Beş yılda beş yıldan fazlasını kaybettik”

100 günden sonra bu fonksiyonlara eklenecek yeni fonksiyonların da olacağını dile getiren Erhürman, “Beş yılda beş yıldan fazlasını kaybettik. Arayı kapatmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı, halkın evi olacak ve 24 saat aralıksız çalışacak. Toplumun tüm kesimleriyle de diyalog içinde olacak” dedi.