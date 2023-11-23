Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Ev İçi Şiddet Yasası'nın Meclis'ten geçmesi için “Hikayede Kalmasın” sloganıyla kampanya başlattı.

KAYAD, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde düzenlediği basın toplantısıyla, toplumun her kesimini mücadeleye ve birlik olmaya davet etti.

“Hikayede Kalmasın” sloganıyla başlatılan kampanyaya, bugünden itibaren 25 Kasım'a kadar 3 gün boyunca tüm kafelerde ürünlerin üzerinde bulunan etiketlerin fotoğraflarını #yasavarsayaşamvar hashtagıyle sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek olunabilecek.

Rüstem Kitabevinde organize edilen basın toplantısında KAYAD Başkanı Meral Akıncı konuşmasına, “Yine bir 25 Kasım, Kadına Karşı Şiddetle mücadele gününde bir aradayız. Gönül isterdi ki kadın haklarına dair yeni kazanımları paylaşıp, daha güçlü bir mücadele için atmamız gereken adımları aktaralım” diyerek başladı.

"Yıllardır kadın hakları mücadelesi ve kadına karşı şiddetle mücadele bağlamında bir tek adım dahi atılmadığına" işaret eden Akıncı, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğini öğreten müfredatların okullarda okutulmasını beklerken, laik eğitime bile tehdit oluşturan kitaplarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

“Ev içi şiddet yasasının geçmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekmektedir? Kim neden karşı çıkıyor kadınların şiddetsiz ve güvende yaşamına?” diye soran Akıncı, polisin gerekli eğitim ve yasal yetkilere sahip olmasının önemine işaret ederek, "ne yazık ki son zamanlarda bazı kadınların polis karakollarında geri çevrildiğini, şikayetlerinin alınmadığını, hatta koruma emrine riayetsizlik gibi suçlardan zanlı durumuna düşürüldüğünü duymaktayız" dedi.

-“Polis kurumsal olarak kadınların güven duyduğu bir güç olmalı”

Bu durumun kendilerini kaygılandırdığını belirten Akıncı, polisin kurumsal olarak kadınların güven duyduğu bir güç olmasının önemine değinerek, Avrupa’da yapılan araştırmaya göre, bir şiddet mağdurunun polise gitmeden önce, ortalama 37 kez şiddet gördüğünü ve bir kadının polise gitmeye karar verecek kadar cesaret gösteriyorsa, devletin de aynı cesaret ve kararlılıkla ona yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Şiddet uygulayıcılarına mazaret uydurmak, onların şikayetleri üzerine direnişçiye ikinci bir mağduriyet yaşatmak sadece ve sadece şiddet mağdurlarını polise ve dolayısıyla devlete güvenden uzaklaştırır” dedi.

Akıncı konuşmasına şöyle devam etti;

“Yaptığımız araştırmalar sonucu kadınların son yıllarda daha az konuştuğu ve içine döndüğü saptanmıştır. Kadının bunu bir hayat biçimi olarak benimsemesi bizi endişelendiriyor. Nitekim Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet Hattına 2022 yılında 55, Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimine gelen başvuru sayısı 957 iken, 2023 yılında Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet hattına gelen başvuru 39, Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimine gelen başvuru sayısı 770 kişi olmuştur.

Her ne kadar, ev içi şiddet yasası henüz geçmemiş olsa da, kısa adı İstanbul protokolü olarak bilinen Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi Onay yasası mevzuatımızın bir parçasıdır.

Bu bağlamda devlet sade şiddet uygulayıcısını cezalandırmaktan değil, şiddet mağdurunu koruma ve ev içi şiddeti önlemeye dair politikalar geliştirmekle de sorumludur.

-“25 Kasım kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı, kadınların eylem günüdür”.

"25 Kasım Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşçı, ırkçılığa, kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı, kadınların eylem günüdür” diyen Akıncı, KAYAD’ın, Avrupa Kadına Karşı Şiddet çalışmaları çerçevesinde, diğer üye ülkelerden edindiği tecrübeleri, paylaşımları ve Kıbrıs’ta 25 yılı aşkın bir süredir kadınlarla yaptığı çalışmaları bir araya getirerek, ev içi şiddet yasa taslağı oluşturduğunu yineleyerek, bu yasa taslağını oluştururken katkı koyan tüm avukat, polis, öğretmen, sosyal hizmet görevlileri, sağlık çalışanları ve sivil toplum üyelerinin ortak gayesinin, ülkede ev içi şiddete son vermek olduğunu vurguladı.

KAYAD ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı olarak toplumun tüm üyelerinin ama özellikle de kadınların bu yasanın geçmesi için dayanışma içerisinde olma çağrısı yapan Akıncı, “Sonuç olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, kadına karşı şiddet ve istismarlara karşı toplumun her kesimini mücadeleye ve birlik olmaya davet ediyoruz“ dedi.

Akıncı, insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat umudunu yitirmediklerini ve bu konuda hukuksal mücadeleyi bitirmediklerini hatırlatarak, “Bu yolda dayanışma, eleştiri, işbirliği ve takip şarttır. En önemli adım 'Ev İçi Şiddet Yasasının' meclisten geçmesidir” dedi.

Bu bağlamda, toplum içerisindeki ve özellikle gençler arasındaki farkındalığı artırmak adına hazırladıkları “Hikayede Kalmasın” kampanyasına katılma çağrısı yapan Akıncı, “Ev İçi Şiddet Yasası ‘hikayede kalmasın’” dedi.

Akıncı’nın konuşmasının ardından “Hikayede kalmasın” kampanyasını tanıtmak amacıyla hazırlanan kısa video izlettirildi.