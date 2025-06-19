KATİP DEMİR: “İSKELE BELEDİYESİ ANA HATTI YASA DIŞI DELEREK SU ALIYOR” BİZİM BELDELERİMİZ SUSUZ KALIYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, beldeye bağlı yerleşim yerlerinde son günlerde yaşanan su sıkıntısının nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demir, İskele Belediyesi’nin Sınırüstü köyünde bulunan bin metreküplük su deposuna gelen ana hattı yasa dışı şekilde delerek, bazı köy ve bölgelere su aktardığını iddia etti. Katip Demir, ilgili bakanlıklara resmi yazı göndererek acil müdahale talebinde bulundu.

Açıklamasında, “İskele Belediyesi tarafından yapılan bu kaçak bağlantı nedeniyle Kuzucuk, Ötüken ve Aygün köylerinde yer alan bahçelere ve ağıl bölgelerine su çekilmektedir. Bu durum, su deposuna yeterli miktarda su ulaşmasını engelliyor ve bizim bölgemizde ciddi su sıkıntılarına yol açıyor.” ifadelerine yer verdi.

Demir, yetkili makamların kaçak bağlantıları derhal iptal etmemesi durumunda yasal haklarını en güçlü şekilde kullanacaklarını da vurguladı. Konu, bölgede suya erişimle ilgili artan şikâyetler üzerine kamuoyunun gündemine taşındı.