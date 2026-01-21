Eurofighter savaş uçağı alımında sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde Katar'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada Kadıoğlu'nun Doha ziyareti kapsamında Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komuta'nın da katılımıyla üçlü toplantıya katıldığı vurgulandı.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ BAŞLADI

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Katar envanterinde bulunan 12 uçağı satın alacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgilere müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter'in Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca savaş uçakları için Türk pilotların eğitim süreçlerinin başladığı da öğrenildi.

Daha önce İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı alımı için sözleşme imzalayan Türkiye, Umman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 Eurofighter'ı satın alacak.

Anadolu Ajansı

Eurofighter en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getiriyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.