ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran’ın İsrail ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine yayılmıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

Trump iddialı: Artık İran’ın donanması, iletişim sistemi ve hava kuvveti yok

ABD başkanı, İsrail’le birlikte İran’a karşı yürüttükleri savaşın yakında sona erebileceğini öne sürdü.

CBS News’e konuşan Trump, “Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı” dedi.

ABD’nin ‘takvimin çok ilerisinde olduğunu’ söyleyen Trump, İran’ın ‘donanmasının, iletişim sistemlerinin ve hava kuvvetlerinin kalmadığını’ iddia etti. Ayrıca İran’ın füzelerinin ‘dağılmış durumda’ olduğunu savundu.

Savaşın yakında bitip bitmeyeceği sorulduğundaysa “Bitirme işi tamamen benim kafamda” yanıtını verdi.