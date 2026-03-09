İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri'nden (CPS) yapılan açıklamaya göre, 2011'de Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı adına çalışırken Şam'daki protestoları bastırmakla görevlendirilen bir kişi, insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yarın yargılanmaya başlayacak.

Hayatını İngiltere'de sürdüren 58 yaşındaki kişinin, 3 kez cinayet, 3 kez işkence ve 1 kez cinayete iştirak suçlarından yargılanacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişinin 2011'de Şam'ın Cobar Mahallesi'nde bir eylemi bastırma görevi sırasında bu suçları işlediği ifade edildi.

Süreci CPS ile birlikte yürüten Londra Metropolitan Polisi, ismi açıklanmayan kişi ve soruşturma süreci hakkında detayları paylaştı.

Buna göre, ilk şikâyetlerin söz konusu kişiyle ilgili 2020 yılında yapıldığı belirtilirken, 1 Aralık 2021'de şüphelinin Buckinghamshire’daki bir adreste gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisin adreste arama yaptığı sırada gözaltına alınan şüpheli, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

- "İngiltere'nin bu tür savaş suçluları için güvenli bir liman olmadığını göstermek istiyoruz"

Suriye'de insanlığa karşı suç davasının İngiltere'de ilk kez görüleceği kaydedilen CPS açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen CPS Terörle Mücadele Birimi Başkanı Bethan David, "58 yaşındaki zanlı hakkında savcılarımız, yedi suçtan dava açmak için yeterli delil bulunduğuna karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan da açıklamasında, "Birçok ülkenin incelemeye dâhil olduğu çok karışık ve zor bir soruşturmaydı. Uluslararası partnerlerle yakın işbirliği gerektiren bir süreçti. Suçlamalar çok ciddi. İngiltere'nin bu tür savaş suçluları için güvenli bir liman olmadığını göstermek istiyoruz. Yetki alanımıza giren savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarıyla karşılaştığımızda, burada da gösterdiğimiz gibi, soruşturmayı titizlikle ve güçlü bir şekilde yapmaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüpheli, İngiltere'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Yasası'nın 51'inci maddesi kapsamında cinayet suçlarından yargılanacak.

Şahsın, aynı yasanın 52'nci maddesi kapsamında cinayete iştirak etme suçundan, Ceza Adaleti Yasası'nın 134'üncü maddesi kapsamında ise işkence suçlarından yargılaması yapılacak.