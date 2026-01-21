Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD’nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın “kendisine yönelik suikast tehditlerini” hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, “Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.” dedi.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, “Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler.” şeklinde konuştu.

Trump, İran’ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden’ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.

– WSJ: Trump, danışmanlarına İran’a “kararlı” saldırı konusunda baskı yapmaya devam ediyor

Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “kararlı” askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti.

WSJ’nin haberinde, ABD’nin, İran’a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump’ın, danışmanlarına İran’a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump’ın İran’a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca “kararlı” kelimesini kullandığını aktardı.

Yetkililer, Trump’ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.