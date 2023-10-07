Gazimağusa’da dün akşam 19.30 sıralarında Ö.Ö (E-40) 180 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Polat Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir aracın ön camına ve arka sol çamurluğuna defalarca yumruk vurup kırarak hasara uğrattı.

Polis açıklamasına göre, ayrıca yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaratan bahse konu şahsın tutuklandığı, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.