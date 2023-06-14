Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, özelde Dipkarpaz, genelde Karpaz bölgesinde hasat döneminin başladığı bugünlerde, hür eşeklerin üreticiye verdiği zararın açık şekilde bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak konuyla ilgili açıklamasında, yıllardır eşek sorunuyla ilgili kalıcı bir proje üretilememesi nedeniyle Karpaz halkının oldukça mağdur durumda olduğunu ve bu mağduriyetin Karpaz halkını ekonomik olarak baltaladığını kaydetti.

Borak, Turizm Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesine çağrıda bulunarak, “Kalıcı bir politika ile tüm paydaşların aynı masada olduğu, bilimsel veriler ışığında hareket ederek, eşeklerin yurtiçi ve yurtdışı sahiplendirilmesi seçenekleri dahil, tüm çözüm önerileri değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Fırat Borak, “Karpaz halkının 40 yıldır aynı sorunu konuşmaktan ve sadece bu sorun etrafında dönen siyasi hamlelerden usandığını” da sözlerine ekledi