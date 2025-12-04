Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni yıl yemeği düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı konuşmada, büyüklerin baş tacı olduğunu belirterek, “Bu sofralar, sadece yemek paylaşmak değil; sevginin, saygının ve kuşaklar arası bağı güçlendirmenin bir yoludur. Sizlerin yüzündeki tebessüm, bizim için yapılan tüm çalışmaların en büyük ödülüdür.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte belediyenin sanat atölyesinde üretilen el yapımı keçeler de misafirlere hediye edildi.

