Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet tehditi,Korkutmak maksatıyla silah taşıma" tutuklanan zanlı Güney Çağdaşoğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Güney Çağdaşoğulları’nın "Şiddet tehditi,Korkutmak maksatıyla silah taşıma" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.07.2023 tarihinde saat 13:50 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Güney Çağdaşoğluları’nın (E-40) aynı adreste sakin kardeşi A.Ç.'nin evine gidip oğlu olan Ö.M.’ye (E- 17) oturma odası içerisinde tasarrufunda bulundurduğu ve kanunsuz olarak taşıdığı cebindeki ucu sivri bıçağı çıkarıp gösterip "2 soru soracam doğru düzgün cevap vermezsan boğazını kesecem" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, adı edilenin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 1 adet siyah saplı, ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm çakı ve 1 adet krem saplı 9 cm ağız uzunluğu 20 cm toplam uzunluğu olan çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis memuru Birtan Başaran, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğundan ve ailesinden alınan ifadelerde zanlının psikolijk olarak sorunlar yaşadığının öğrenildiğinden Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini bu bağlamda gereken tetkiklerin başladığını ancak raporlama aşamasına gelinmediğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.