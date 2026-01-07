Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Başkanı Ali Karavezirler, altyapısı güçlü bir belde yaratacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin 2025 yılı sonunda çıktığı beş ihale sonuçlandı. İhaleleri kazanan firmaların yöneticileriyle bugün sözleşmeler imzalandı.

Açıklamaya göre, ihaleler kapsamında belde için hayata geçirilecek Cadde Dönüşüm Projesi çerçevesinde altyapı malzemelerinin temini sağlanırken, kanalizasyon altyapısı, büz, bordür ve parke döşeme çalışmaları yapılacak. Proje tamamlandığında köylerin en işlek caddeleri kaldırım, aydınlatma ve oturma alanlarına kavuşacak.

DAB, sonuçlanan ihalelerle birlikte araç filosuna yeni iş araçları ekleyerek, 2026 yılı boyunca altyapı çalışmalarını şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Buna göre, “026/2025 sayılı 2017 Model veya üzeri Tekerlekli Yükleyici Alımı İhalesi”’ni Machine Point Investment Ltd., “025/2025 sayılı 1 Adet 2015 model veya üzeri ön tamburlu-arka tekerlekli silindir alımı ihalesi”ni Benzincioğlu Ltd., “028/2025 sayılı Parke ve Bordür Alımı İhalesi”ni Serol Ltd. (KDV hariç 161.750 dolar), “027/2025 sayılı Koruge ve Muhtelif Malzeme Alımı İhalesi”ni Necat & Zorlu Ltd. (45.805 dolar), “024/2025 sayılı Su Borusu ve Muhtelif Malzeme Alımı İhalesi”ni SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. (177.358 dolar) kazandı.

Beş ayrı ihale sözleşmesine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Machine Point Investment Ltd. Direktörü Salahi Malatyalı, Benzincioğlu Ltd. Müdürü Özay Boşnak, Serol Ltd. Direktörü Serkan Taydaş, Necat & Zorlu Ltd. Evrak Takipçisi İslam Dursun ve SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Tikici imza koydu

-Karavezirler: “Yol, asfalt ve altyapı çalışmalarımızı daha verimli hale getiriyoruz”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, imzalanan ihale sözleşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 2026 yılına güçlü yatırımlarla başladıklarını söyledi.

Karavezirler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Değirmenlik Akıncılar’ı daha yaşanabilir, daha modern ve altyapısı güçlü bir belde haline getirmek için çalışıyoruz. 2026 yılına da bu hedef doğrultusunda önemli yatırımlarla başladık. Araç filomuzu güçlendirerek yol, asfalt ve altyapı çalışmalarımızı daha hızlı ve daha verimli hale getiriyoruz” dedi.

Yatırımların halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirten Karavezirler, “Attığımız her adımı planlı, şeffaf ve beldemizin ihtiyaçlarını gözeterek atıyoruz. Amacımız Değirmenlik Akıncılar’ı bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, yarının gereksinimlerine hazır bir belde haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve ihaleleri alan firmalara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.