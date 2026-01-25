Karaoğlanoğlu ve Selvilitepe’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında ölçülen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Karaoğlanoğlu, Selvilitepe 50 kg/m², Lapta 49 kg/m², Girne 42 kg/m², Kozanköy 36 kg/m², Alsancak 35 kg/m², Boğaz 32 kg/m², Mağusa 22 kg/m², Türkeli, Zümrütköy 17 kg/m², Taşpınar, Zafer Burnu, Güzelyurt 16 kg/m², Kalkanlı, Kaleburnu 15 kg/m²”