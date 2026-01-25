Bugün Lefkoşa ve Yarköy’de sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı yangında maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yarköy’de bu sabah saat 07.00 sıralarında bir ikametgâhta yanan odun sobasından atılan kıvılcımların oda içerisindeki kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, odadaki muhtelif kıyafetler, şilte, kapı ve pencere yanarak, duvarlar ise islenerek zarar gördü. Polis soruşturması devam ediyor.

-Lefkoşa’da bir cafede yangın çıktı

Lefkoşa Metehan bölgesindeki bir cafede bu sabah saat 08.50 sıralarında faal durumdaki fritözdeki yağın aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın sonucunda fritöz yanarken, iş yeri ise dumandan islenerek zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis soruşturması devam ediyor.