Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Mutlu Barış Harekâtı’nın 49. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Karanfil, 20 Temmuz tarihinin; “acıların son bulduğu tarih” olduğunu vurguladı, Türkiye’ye teşekkür etti.

O süreçte Kıbrıs Türklerinin büyük sıkıntılar yaşadığını, “yok olma ile burun buruna” olduğuna dikkat çeken Karanfil, 20 Temmuz sabahı Anavatan Türkiye’nin müdahalesi ile hem Rumlara hem de Türklere barış getirildiğini vurguladı.

Karanfil açıklamasında şunları kaydetti:

“Bundan tam 49 yıl önce Rum darbeciler, adanın tamamını ele geçirmek, adayı helenleştirmek için düğmeye basmış, her bir noktada zulümlerine devam ediyorlardı. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden katliam yapan Rumlar deyim yerindeyse soykırım yapıyor, dünya da buna her zaman olduğu gibi yine sessiz kalıyordu. Kahraman Kıbrıs Türkü canları pahasına vatanlarını koruyor, ellerindeki kıt kaynaklarla mücadelelerini sürdürüyordu. Bir karış toprağımızı Rum’a vermeyiz diyen Kıbrıs Türkleri son nefesine kadar mücadele ediyor, mermilerinin bittiği yerde süngüleri takıp savunmalarını sürdürüyordu. Nice kahramanlarımız şehit olurken, gazilerimizin sayısı artıyor, mermilerimiz azalıyordu.

Kıbrıs Türk halkı mücadelesini yorgun ve yaralı halde sürdürürken, artık mermileri azalmış, güçlerini yavaş yavaş yitiriyordu. Ancak kalplerindeki Türkiye umudu hiç tükenmedi. Elbet, Anavatan Türkiye adaya gelecek, yaşanan bu zulme dur diyecekti. Bir gece ansızın gelebiliriz diyen Anavatan Türkiye, nitekim 20 Temmuz sabahı adaya çıkarma yaptı. Hiçbir zaman soydaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, Rum zulmünü durdurmak, adaya barışı getirmek için topraklara ayakbastı. Ve verilen mücadele, zaferle sonuçlandı. 20 Temmuz öyle bir tarihtir ki, o tarih acıların son bulduğu, bitti denilen yerden başlandığı tarihtir. Bağımsızlığın, özgürlüğün, güvenin tarihidir.

Bugün Kıbrıs'ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz ediliyorsa, bunun en büyük dönüm noktası Barış Harekatı’dır. Kıbrıs Türk halkının adada özgürlük içinde var olma ve insanca yaşama mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 48. yılını, onur ve coşkuyla idrak ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu bilmenin verdiği gururu yaşıyor, KKTC’ye sürdürmekte olduğu katkı ve destek nedeniyle de Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek isterim.

Bu bağlamda, ülkemizin Barış ve Özgürlük bayramını bir kez daha kutluyor, vatan uğruna şehadet şerbeti içenlere Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”