Karakum’da Ann Eleanor Tattam’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen televizyonun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis basın subaylığında verilen bilgiye göre, bugün saat 13.15 sıralarında çıkan yangında yatak odası içerisinde bulunan komodin, yatak, şilte, elbise dolabı, muhtelif kıyafetler, pencere camları, televizyon, uydu alıcısı, klima iç ünitesi, kamera sistemi, perdeler, lavaboda bulunan kalorifer yanarak zarar gördü.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
Yorumlar