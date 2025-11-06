İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ara kararın açıklanması ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basına açıklamalarda bulundu.

-Esendağlı

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bugünkü duruşmanın önemli olduğunu belirterek, duruşmada 10 gün önce dosyaya giren bilirkişi raporunun ele alındığını söyledi.

Hasan Esendağlı, bilirkişi raporunda şu ana kadar sanıklara beyan ve iddianame üzerinden atfedilen suçlamaların somut delillerle yer aldığını belirtti.

Esendağlı, bilirkişi raporunda, o dönemdeki yetkili makam olan Adıyaman belediyesindeki imar şubesinde görevli kamu görevlilerinin binanın otel olarak işletilmesine dair geçen süreçte kullandıkları yetkiler bakımından faaliyetlerinin, icraatlarının hukuka aykırı, suç teşkil eden fiillerinin ne olduğuna ilişkin belgelerin dosyaya girdiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla mahkemenin sanıklar hakkında yapılan tutuklama taleplerini, sanıkların kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimalleri olmadığı gerekçesiyle reddettiğini belirten Esendağlı, sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verdiğini söyledi.

Esendağlı, davanın 19 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini ifade ederek, o tarihe kadar taraflarca yapılması gereken bilirkişi raporuna ilişkin talep ve iddiaları ortaya koymak için bir aylık süre tanındığını, bu sürenin sonunda da mahkemenin başka bir bilir kişi raporu isteyip istemeyeceğine karar vereceğini kaydetti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “Hiç bir şey değişmedi, bu savcı ve hakim heyetiyle aynı şeyleri yaşıyoruz” dedi.

O kadar delilin ışığında, her detay ortadayken sanıklara tutukluluk verilmesi gerekirken mahkeme heyetinin adli kontrole devam kararı verdiğini söyleyen Karakaya, sanıkların mahkeme salonundan yüzleri gülerek çıktığına dikkat çekti.

Karakaya, “Bizim içimizdeki acı ve öfkeyi hiçe sayan insan müsveddelerinden bahsediyoruz. O insanlar birer katil, bizim çocuklarımız yanımızda olmadan evimize geri dönüyoruz. Mahkeme salonundan yüzü gülerek çıkan o sanıklar hepiniz suçlusunuz. Bu dava olası kast davasıdır. bunu mahkeme heyetinin görmesi gerekiyor” diye konuştu.

Mahkeme heyetinin aileleri hiçe sayarak karar verdiğini ifade eden Karakaya, “Çocuklarımız için adalet bekliyoruz biz. Hapislerde çürümeleri gerekiyor. Bunu Türkiye’nin geleceği için istiyoruz. Bizim çocuklarımız yok artık. Burada bir resim oldular. Mağusa'da şehitlikte yatıyor hepsi. Başka çocukların geleceği için uğraşıyoruz ama hiç kimsenin umurunda değil” dedi.

Atık doğru kararın verilmesini isteyen Karakaya, bilirkişi heyetlerinin artık belgeleri bile okumadan rapor yazdıklarını söyledi.

Karakaya sözlerini şöyle tamamladı: “Bir sonraki duruşmada umarım görürler bazı gerçekleri. Biz aileler buradayız. Hiç bir yere gitmiyoruz. Bu kadar delilin ışığında kayıtsız kalamayacaksınız.”