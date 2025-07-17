KKTC’de bugün ve dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.A.S’nin (E-23), "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan zanlı olarak arandığı tespit edildi.

Söz konusu şahsın, kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İş yerinde uyuşturucu tespit edildi

Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından B.A.(E-39) ve H.Ö’nün (E-34) bulundukları iş yerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Park halindeki araçta uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Lefkoşa’da Fuar Alanı içerisinde, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen park halindeki bir araç içerisinde tespit edilen I.C’nin (E-28) üzerinde ve konu araçta arama yapıldı.

Aramalarda tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yarım gram ağırlığında metamfetamin türü ve 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap, satışı yeşil reçeteye tabii olan 13 adet hap ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet cam pipo, metal karıştırıcı ve hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol maksatlı durdurulan R.B.Y’nin (E-29) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 5 adet hap bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.