Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Benim sözüm, bu ülkenin yetişmiş insanlarının toplam sözünden çıkıyor. Küçük kelime oyunlarıyla uğraşacak değilim; derdim halkımdır, memleketimdir” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Genç TV’de Meltem Sonay’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, "tutarsız ve panik hâlinde”, “ne yaparsam seçimi kazanırım” havasında işler yürütüldüğünü iddia etti.

“Beş yılda ‘Sizi dünyayla buluşturdum’ denilemediği için istihdam meselesi toplantı konusu oluyor” diye konuşan Erhürman, son günlerde söylenenler ve yapılanları üzücü olarak niteledi.

Tufan Erhürman, “Bu seçim, çocuklarımızın memleketimize tutunup tutunamayacaklarıyla ilgilidir. Bu seçim var olacak mıyız sorusudur. Dünyayla buluşup buluşmayacağımız meselesidir” dedi.

Yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını iddia eden Erhürman, “Benim sözüm, bu ülkenin yetişmiş insanlarının toplam sözünden çıkıyor. Küçük kelime oyunlarıyla uğraşacak değilim; derdim halkımdır, memleketimdir” diye konuştu.

-“Doğrudan doğruya insanların aklıyla dalga geçen bir durum”

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adaylığında kendisinden tek farkın beş yıldır görevde olması olduğunu belirterek, demokrasinin, yapılan icraatların ve tekrar seçilme durumunda yapılacakların anlatılması gerektiğini öne sürdü.

Tatar’ın, bütün seçim kampanyasının, "içi doldurulmamış birkaç kelimeyle vatan, millet, Sakarya anlamına gelen birkaç sözle sınırlı" olduğunu iddia eden Erhürman, "Bugüne kadar yaptıklarınızla ilgili anlatacak bir hikâyeniz ve bundan sonrası için bir vizyonunuz yoksa, başka birtakım şeylerin içinde yüzmeye çalışırsınız; o da kötü kokular çıkarır ortaya. Seçim yasaklarına bir gün kala T izinleri, silah ruhsatları, istihdamlar… Doğrudan doğruya insanların aklıyla dalga geçen bir durum. Bu, insanların zekâsını küçümseyen bir yaklaşım” dedi.

Hükümetin yaptığı bu girişimlerin, Cumhurbaşkanının “girişimiyle” askıya alındığını hatırlatan Erhürman, “Dört senedir yapılmaması gereken bir sürü şey yapıldı. Cumhurbaşkanı bu dönem içinde neredeydi” diye sordu.

-“Panik halinde, 'ne yaparsam seçimi kazanırım' havasında”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Birbirini tutmayan, panik hâlinde, ‘ne yaparsam seçimi kazanırım’ havasında işler yürütülüyor” iddiasında bulunarak, “Sizi dünyayla buluşturdum” denilemediği için “istihdam meselesi toplantı konusu oluyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel’in ifadelerini ve Anayasa’nın "bağımsız ve tarafsız" olarak nitelediği Kamu Hizmeti Komisyonu’nun konuya dahil edilmesini eleştiren Erhürman, “KHK’ya olan inanç ve güveni kökünden sarsan bir durum. Bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanması için Cumhurbaşkanlığı makamının, ki onun da bağımsız ve tarafsız olması gerekir, atamalar yapması gerekir. Bu da Cumhurbaşkanının çok önemli görevlerinden biridir” dedi.

“Bunu bile söylerseniz zincir kopmuştur demektir” ifadelerini kullanan Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının gurur duyacaklarını söylediği kurumları güvenemeyeceğimiz bir kurumsal yapıya dönüştürüyorlar. Bir seçim kazanma kaygısıyla kurumları paspas ediyor, gençlerin umutlarını da paspas ediyorlar. Bütün bu zincir, geçmiş beş yıla ve önümüzdeki beş yıla dair anlatacak bir hikâyenizin olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

-“Benim sözüm, bu ülkenin yetişmiş insanlarının toplam sözünden çıkıyor”

Yıllardır aynı şeyler söylendiğini, ortada “dava” varsa işi hukukçunun yapması gerektiği gibi bir algı oluşabildiğini söyleyen Erhürman, “beka sorununun”, “dava” adı altında konuşulmasının halka gülünç geldiğini savundu.

Tufan Erhürman, “Ersin Bey’in ağzından ‘incinmişsiniz’ gibi bir ifade kolay kolay çıkmaz; bunu ona söyletiyorlar. Ben ona cevap vermem; düşük seviyeli bir şey. Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar düşük seviyede gitmez. Anlatacak bir hikâyeniz yoksa bunları yaparsınız. İş bu kadar düşük seviyeye indi ise ben bunlara cevap vermem” şeklinde konuştu.

Durumu komik olarak nitelendiren Erhürman, “Ben ne yapılması gerektiğini anlatıyorum; o da onun üzerinden bana eleştiri yapıyor” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Bu seçim, çocuklarımızın memleketimize tutunup tutunamayacaklarıyla ilgilidir. Bu seçim var olacak mıyız sorusudur. Dünyayla buluşup buluşmayacağımız meselesidir” dedi.

Yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını iddia eden Erhürman, “Benim sözüm, bu ülkenin yetişmiş insanlarının toplam sözünden çıkıyor. Küçük kelime oyunlarıyla uğraşacak değilim; derdim halkımdır, memleketimdir” diye konuştu.