“Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Canan Onurer, bu sabah ilgili haberi kaldırmadığı takdirde ‘yaşatmayız’ şeklinde bir tehdit mesajı almıştır. Olay polise intikal etmiş, gerekli şikâyetler yapılmıştır"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türkiye’den KKTC’ye turist vizesiyle gelip suç işleyen kişilerle ilgili haberleri yayınlayan gazetecilerin tehditlerle susturulmaya çalışıldığını belirtti.

Gazeteciler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde hızla yükselen suç grafiği ve kontrolsüz girişlerin toplumun huzurunu derinden sarstığı kaydedildi.

“Geçtiğimiz şubat ayında Lefkoşa ve Demirhan’daki marketlerden içki çalan şahıslar tutuklanmış, yargı sürecinin ardından deport edilmişti. Ancak bu kişiler, haklarında çıkan haberlerin kaldırılması için tehditler savurmaya başlamıştır.” denilen açıklamada, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Canan Onurer’in, bu sabah ilgili haberi kaldırmadığı takdirde “yaşatmayız” şeklinde bir tehdit mesajı aldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın polise intikal ettiği ve gerekli şikâyetlerin yapıldığı kaydedildi.

“Yaşanan bu olay tek başına münferit gibi görünse de, aslında meslektaşlarımızın her gün karşı karşıya kaldığı baskıların ve tehditlerin bir yansımasıdır. Bizler, her koşulda halkın en temel hakkı olan habere ulaşma hakkını savunmaya ve görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kontrolsüz girişler ve denetimsizlik nedeniyle oluşabilecek mağduriyetler konusunda yetkililer göreve çağırıldı.

Açıklamada, bu vesileyle tehdit ve baskıya maruz kalan tüm meslektaşlarla dayanışma içinde oldukları vurgulandı.