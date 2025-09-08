Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz, hazırlanan paketin çalışanların maaş ve özlük haklarının kabul edilemez bir şekilde budanması yönünde olduğunu savundu.

Güröz, yaptığı açıklamada, ağustos ayı içerisinde dokuz gün boyunca çalışanların maaşlarının ödenmemesi, maaş ve özlük haklarının geriye çekilmesi ve 44 emekçinin işten durdurulmaması için grev başlattıklarını anımsattı.

“Görüşmelere başlanarak en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılması ve bu süre içerisinde hiç kimsenin işten durdurulmaması” taahhüdüyle 22 Ağustos’ta grevin kaldırıldığına değinen Güröz, geçen süre içerisinde 3 Eylül’de iki müsteşarla görüşme fırsatı bulunduğunu kaydetti.

“Tüm iyi niyetimize rağmen henüz bir uzlaşı sağlanmamıştır. Tarafımıza yapılan ‘dayatma paketi’ çalışanların maaş ve özlük haklarının kabul edilemez bir şekilde budanması yönündedir. Bu dayatma paketi, grev öncesi yapılan müzakerelerde tarafımıza iletilen tekliflerin katbekat üstündedir.” ifadelerine yer veren Güröz, Koop-Sen’in tüm iyi niyetiyle görüşmelere devam etmeye ve taahhüt edilen üç aylık süre içerisinde, hatta mümkünse daha erken bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Güröz, “Bu süreçte görüşmeler devam ederken çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı olan ağustos ayı maaşlarını ödememe ve/veya herhangi bir hak gasbı ve/veya bir tek kişinin işinden durdurulması kabul edilemez.” dedi.

Güröz, tarafların verilen sözlere ve taahhütlerine bağlı kalacaklarına olan inancının devam ettiğini ifade etti.