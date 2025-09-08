“Sendikamız, Canan Onurer ve tehdit edilen tüm basın emekçilerinin yanında”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), gazeteci Canan Onurer ve tehdit edilen tüm basın emekçilerinin yanında olduklarını, hiçbir tehdidin gazetecileri görevlerini yapmaktan alıkoyamayacağını ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son dönemde yükselen suç grafiğinin toplumsal huzuru tehdit ettiği, turist vizesiyle ülkeye gelip suç işleyen kişiler hakkında yapılan haberlerin gazeteciler üzerinde sistematik baskı ve tehditlerle sansürlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

“Geçtiğimiz şubat ayında Lefkoşa ve Demirhan’daki marketlerden içki çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve deport edilen şahıslar, haklarında yayımlanan haberlerin kaldırılması için tehditler savurmaya başlamıştır.” denilen açıklamada, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü ve sendikamızın üyesi olan Canan Onurer’in bu sabah “haberi kaldırmadığın takdirde yaşatmayız” şeklinde bir tehdit mesajı aldığı ifade edildi.

Yaşanan bu olayın münferit gibi görünse de aslında meslektaşlarının her gün karşı karşıya kaldığı baskıların ve tehditlerin bir yansıması olduğunu belirtildiği açıklamada, “Basın-Sen olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik her türlü tehdit ve baskı, doğrudan demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün hedef alınmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yetkilileri ülkeye kontrolsüz girişlerin ve denetimsizliklerin yarattığı güvenlik açıklarını acilen gidermeye ve gazetecilere yönelik saldırılara karşı etkin koruma mekanizmaları geliştirmeye çağırdıkları belirtildi.