Gönyeli’de, kanunsuz havai fişeng patlattığı tespit edilerek tutuklanan bir kişinin, Çatalköy'deki evinde ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli canlı av tüfeği fişengi bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gönyeli’de dün saat 23.00 sıralarında Taç Sokak üzerinde, B.Ö.(E-40)’nün tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 17 adet havai fişengi ateşlemek suretiyle patlattığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısın bugün tespit edilerek tutuklandığı ve akabinde Çatalköy’deki evinde yapılan aramada ise, GKRY menşeili toplam 41 adet canlı av tüfeği fişengini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğunun tespit edilerek emare olarak alındığı belirtildi.