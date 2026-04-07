Çevre Dairesi’nde müdür olarak görev yapan Abdullah Aktolgalı hakkında ortaya konan rüşvet iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddialara göre, Aktolgalı’nın görev süresi boyunca bazı iş insanlarından maddi taleplerde bulunduğu öne sürülüyor.

İş İnsanı Ziya Emir’den Çarpıcı Açıklamalar

İş insanı Ziya Emir, yürütmek istediği resmi işlemlerin engellendiğini ve sürecin ilerlemesi için kendisinden 100.000 Pound talep edildiğini iddia etti.

Emir, söz konusu taleple ilgili olarak emniyet birimlerine başvurduğunu ve resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

Polis Tahkikatı Devam Ediyor

İddiaların ardından konunun polis birimlerine taşındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere yol açabileceği ve adli sürecin derinleşebileceği ifade ediliyor.

Görevden Alma Kararı Tartışma Yarattı

Abdullah Aktolgalı’nın görevden alınmasının zamanlaması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Bazı yorumlara göre bu karar, olası bir adli sürecin önüne geçme amacı taşıyor olabilir.

Kamuoyundan Yetkililere Açık Soru

Ortaya atılan ciddi iddiaların ardından kamuoyunda şu soru giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor:

“Bu kadar ağır iddialar varken, görevden almak için daha ne bekleniyor?”