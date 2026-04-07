Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşme, 17.20 sıralarında başladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sabah saatlerinde eylem alanına giderek, önce sendika başkanlarıyla görüşmüş ardından da hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek, sendikaların taleplerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Erhürman, hükümetin kendi içinde bir değerlendirme yaptığını belirtmiş ve bu değerlendirmenin sonucunun beklenmesini istemişti.

Hükümet yetkililerinin değerlendirmeleri devam ederken, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.