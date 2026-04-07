Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sendika temsilcileriyle yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşme saat 18.10 sıralarında başladı.

Görüşme öncesinde sendikalar adına basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bugün ikinci kez Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bir araya geleceklerini belirterek, bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Bengihan, Cumhurbaşkanı Erhürman ve hükümet yetkililerinin bir süre önce bir araya gelerek görüşlerini paylaştıklarını, şimdi de kendileriyle görüşerek, yapılan teklif ve önerileri kendilerine aktaracağını kaydetti.

Görüşme ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını ifade eden Bengihan, gazetecilerin grev ve eylemlerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna karşılık, yapılan öneri ve teklifi bilmeden bir değerlendirme yapmalarının doğru olamayacağını söyledi.