Kanunsuz bıçak taşıyan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, bıçakla yaralamaktan da 1 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.00’de İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde Granel Çemberi mevkiinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen K.B.’nin (E) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda iki adet bıçak bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı. K.B. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

10 Ocak saat 03.30’da, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu B.K.(E-21) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Ö.Ö.Ö’yü (E-31)i sağ bacak kısmından yaraladı. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, B.K. tespit edilerek tutuklandı.