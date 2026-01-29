KKTC’ye izinsiz girdiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, N.E.’nin (E-35) 24 Aralık 2025’te muhaceret işlemi yaptırmadan Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye izinsiz giriş yaptığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.E. tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Öte yandan dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.