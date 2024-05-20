19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Kantara’da Hazine Avı” ile “Gençlik Yürüyüşü” yapıldı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında izcilik etkinlikleri yapıldı.

Gençlik Dairesi ve Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu iş birliğiyle 17 ile 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Hazine Avı” ile “Gençlik Yürüyüşü”nde, İzcilik Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplere üye gençler ile liderler Kantara Gençlik Kampı’ndan Kantara Kalesi’ne kadar 4 kilometre yürüdü. İzciler, üç gün boyunca define avı, çadır kurma ve bozma, arazide iz bulma, oba bayraklarının yapılması, gece yürüyüşleri ve gençlik yürüyüşü gibi birçok faaliyette bulundu.

Kantara Gençlik Kampı’nda izcileri ziyaret eden Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, katkılarından dolayı tüm izcilere teşekkür ederek, K.T. İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.