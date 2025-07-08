Evrim Kamalı

Kanlıköy’de meydana gelen katle teşebbüs ve yaralama olayının ardından tutuklanan Türkmenistan uyruklu Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken, Atajan Hojamkulyyev’in "Katle teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli silah taşıma ve darp", Reyim Akmradov’un ise “Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve ciddi darp" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 6 Temmuz tarihinde, saat 18.00 raddelerinde, Kanlıköy'de, umumi bir yer olan, Karanlık sokak üzerinde Atajan Hojamkulyyev ile Murat Alayev arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktığını söyledi. Polis, sözlü tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Atajan Hojamkulyyev’in kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici bir aleti Murat Allayev’in sağ böbrek kısmına bir kez sokarak 2 cm ve kalça kısmına bir kez sokarak 2 cm uzunluğunda derin kesi oluşmasına sebep olup, adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır bir şekilde yaraladığını söyledi. Polis, Atajan Hojamkulyyev’in olay mahallinde bulunan Reyim Akmradov’un ise vücudunun sol kolunun farklı bölgesinden, sol göğüs ve sol göğüs iç kısmına sokarak, 2 cm’lik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını kaydetti.

Polis memuru, Reyim Akmradov’un ise eline almış olduğu bira şişesini Atajan Hojamkulyyev’in başına

başına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, henüz tespit edilemeyen kesici bir alet ile sağ arka baldırına bir kez sokmak suretiyle 2 cm kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis, Murat Allayev’in Lefkoşa Devlet Hastanesinde Üroloji servisinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikesinin olmadığını, tedavisinin söyledi.

Polis memuru, Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov’un ise görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru, Atajan Hojamkulyyev ile Murat Alayev’in olay anında giymekte olduğu kıyafetleri emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken kamera görüntüleri, ifadeler ve aranan bir adet emare olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıların serbest kalması soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.