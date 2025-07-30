İş Kadınları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, kadın girişimciliğinin güçlenmesi, iş dünyasında kadın temsiliyetinin artırılması ve Türkiye-KKTC arasındaki ekonomik iş birliklerinde kadınların daha etkin rol alması konuları ele alındı.

Ziyarette konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, derneklerinin 18 yıllık bir geçmişi olduğuna işaret ederek, kadınların ekonomik hayatta daha görünür hale gelmesi için yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini ifade eden Bozkırlı, Başçeri’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.