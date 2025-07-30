Sınavlara 2 bin 198 aday katılacak

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, 2025-2026 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının “1-3 Ağustos ile 9-10 Ağustos" tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

KHK Başkanı Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlik branşları, sınav yerleri, gün ve saatleri hakkında bilgiler vererek, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Köseoğlu, öğretmenlik branşlarına katılım sayıları hakkında da bilgi verdiği açıklamasında, 1 Ağustos Cuma günü yapılacak "Eğitim Bilimleri Test"ine tüm adayların katılacağını kaydetti.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 4 branşta toplam 371 kişinin sınava gireceğini ve 180 aday ile Özel Ders (Rehber) öğretmenliğinin başvuru olarak ilk sırada yer aldığını söyledi.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 41 branştan Mobilya ve İç Mekanı Tasarımı öğretmeni ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmeni branşlarına hiç başvuru yapılmadığı ifade eden Köseoğlu, Coğrafya-Sosyal Bilgiler (İngilizce-Türkçe) öğretmeni branşında ise uygun aday bulunmaması gerekçesiyle üç münhal branşın Milli Eğitim Bakanlığı’na iade edildiğini belirtti.

-Sınavlarda 180 kişi görev yapacak

Geriye kalan 38 branş için sınava toplam bin 827 adayın girmesinin beklendiğini belirten Köseoğlu, 228 aday ile İngilizce öğretmenliği branşının başı çektiğini dile getirdi. Köseoğlu, öğretmenlik sınavlarında yer alan tüm branşlara toplam 2 bin 198 kişinin katılmasının beklendiğini ve sınavlarda 180 kişinin görev yapacağını kaydetti.

1 Ağustos’ta yapılacak Eğitim Bilimleri Testi’nin, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde saat 11.00’de gerçekleştirileceğini ifade eden Köseoğlu, “İlköğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Ortaöğretim Dairesi altında münhal bulunan branş sınavları ise 2- 3- 9 ve 10 Ağustos’ta, cumartesi ile pazar günleri yapılıp tamamlanacaktır.” dedi.

Köseoğlu açıklamasında, sınav öncesi tüm adaylara ve görev alacak gözetmenlere “khk.gov.ct.tr” adresli resmi web sayfasında yayımlanan ve sınava girecek tüm adaylar ve gözetmenlere gönderilen SMS’lerde yer alan linkten ulaşılabilen “Sınavlarda uyulması gereken kurallar” hususuna önemle uymaları gerektiğini hatırlattı.

- Kimlik kartı veya kimliği doğrulayacak resmi belge zorunlu

Sınavlara katılacak adaylara gün, sınav yeri ve saatini bildiren SMS gönderildiğini, aynı zamanda khk.gov.ct.tr web sitesinde de aday numaraları ile çağrı yapıldığını belirten Köseoğlu, sınavlara katılacak adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu vurguladı. Köseoğlu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını ve adayların sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonu önünde hazır olması gerektiğini kaydetti.

Sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici olup, sonuçların 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşeceğini kaydeden Köseoğlu, kesin liste sonuçlarına göre 60 puan ve üzeri alan adayların sıralama listesine girmiş olacağını, sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar adayın mülakata çağrılacağını belirtti.

Mülakat sonucunda adayların atamalarının Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağına dikkat çeken Köseoğlu, tüm adaylara başarı diledi.