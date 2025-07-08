Evrim Kamalı

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü isimli süpermarketten kozmetik ürünü çalan İranlı Nazıla Safaeıgol ile Samira Ozhdelnia mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Abdulkerim Yaşar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Temmuz 2025 tarihinde, saat 14:00‘te, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü isimli süpermarkette, müşteri olarak bulunan zanlıların kozmetik reyonundan almış oldukları toplam 17.198,83 TL değerindeki muhtelif markalardaki kozmetik ürünlerini kasiyere ödeme yapmadan marketten çıkarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, olayın 6 Temmuz tarihinde polise rapor edildiğini, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, Demirhan Polis Karakoluna celp edilen zanlıların çaldıkları ürünlerin çoğunu getirip teslim ettiklerini, ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, Samira Ozhdelnia’nın evinde bir adet krem bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal olarak kaldıklarını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve 80’er bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.