Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-25 eğitim yılında öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlere destek veren üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yaparak, eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğunu belirtti.

-“Üniversitelerle yaptığımız iş birliği, eğitimleri daha verimli ve sürdürülebilir kılıyor”

Üniversitelerin eğitim sistemine verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, “Üniversitelerle yaptığımız bu iş birliği, hizmet içi eğitim sürecini daha verimli ve daha sürdürülebilir kılıyor. Akademi ile sahayı bir araya getiren her adım, eğitimde fark yaratmanın anahtarlarından biridir.” dedi.

İşbirlikleri sayesinde eğitimin niteliğini hep birlikte yükselttiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu sürece katkı sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ile akademisyenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, hizmet içi eğitim programlarıyla çağın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımların öğretmenlere sunulduğunu kaydederek, “Eğitimin kalitesi öğretmenin niteliğiyle başlar. Bu nedenle öğretmenlerimize sürekli gelişim imkânı sunmak en büyük önceliklerimizdendir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin gelişimine yaptıkları her yatırımın ülkenin geleceğine yapılmış en güçlü yatırım olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, iş birliğiyle yürütülen hizmet içi eğitimlerin bu vizyonun temel parçası olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere katkılarından dolayı üniversite rektörlerine teşekkür plaketi takdim ederek, katkılarının devamını diledi.