Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), sosyal medya üzerinden hakaret edilen Başbakan Ünal Üstel’e destek belirtti.

Atan, konuyla ilgili açıklamasında, sosyal medyada yayımlanan aşağılayıcı ifadelerin, yalnızca bireysel ilişkileri değil, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi kardeşlik ilişkisini hedef aldığını söyledi. Başbakana yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirten Atan, "Sendika olarak hükümet politikalarına zaman zaman eleştiriler getirebiliriz, ancak söz konusu olan Kıbrıs Türk halkının onurudur. Bu noktada Sayın Üstel’in yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” dedi.

Atan, şöyle devam etti:

"KKTC halkı, Anavatan Türkiye’yi her zaman gönülden benimsemiş; bu bağ tarih boyunca karşılıklı sevgi, saygı ve mücadele ruhuyla güçlenmiştir. Bugün Sayın Başbakanımıza ve halkımıza yönelik kullanılan ifadeleri esefle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Bu söylemler, halklarımız arasındaki dostane ilişkileri zedeleme çabasıdır”

Kıbrıs Türkünün mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği, ancak Anavatan Türkiye ile omuz omuza vererek güvence altına alınabilir” sözüne atıfta bulunan Atan, bu tarihi mirasın yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

Metin Atan, “Türkiye ile KKTC halkları arasındaki kardeşlik bağı, günübirlik siyasi hesaplarla zedelenemez. Bugün daha fazla kenetlenmeye, sağduyulu davranmaya ve birlik içinde hareket etmeye ihtiyacımız var. Kıbrıs Türk halkını küçük düşürmeye çalışan her türlü açıklamayı reddediyor, halklarımız arasında nifak tohumları ekmeye çalışanlara karşı duracağımızı net şekilde ortaya koyuyoruz.” dedi.