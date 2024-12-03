Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Engelliler Komitesi Başkanı Burak Tuna, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin engelliler için sunduğu sosyal destek, istihdam olanakları ve eğitim fırsatlarının onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamayı amaçlaması gerektiğini belirtti.

Tuna mesajda, “Toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir gün değil tüm hayatları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Tuna, “Bu bağlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar ancak bir gün değil, her gün yanlarında olmamız gerektiğini yinelemek isterim” dedi.