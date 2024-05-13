Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, açıklanan hayat pahalılığı rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında gündemi değerlendirdi.

Açıklanan hayat pahalılığına ilişkin bir soruya yanıtında Atan, “Açıklanan hayat pahalılığı rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, halkın cebinden para çalındığını” savundu.

-“2024 Ocak ayında sepet güncellenecek denildi yılın yarısına gelindi değişmedi”

“Sepetin güncellenmesi gerekli” diyen Atan, “Şu anda yapılan zamlarla her şey pahalı olmasına rağmen son ay yüzde 5.92 oranında enflasyon çıktı” ifadelerini kullandı. Atan, “Sepetin 2024 Ocak ayında güncellenecek denilmesine rağmen yılın yarısına gelindiğini ve hala aynı sepet üzerinden hesaplamaların yapıldığını” savundu.

-“Hükümet edenlerin halkının refah seviyesini yükseltmesi gerek“

Hayatın ucuzlatılmasının şart olduğunu, bunun yolunun da denetim geçtiğine işaret eden Atan ayrıca, “Ülkeyi yönetenlerin en başta yapması gereken konulardan biri halkının refah seviyesini yükseltmesidir” dedi. Atan, “Ülkede artışlar verilir verilmez her ürüne zam yapılması kabul edilemezdir” diye ekledi.