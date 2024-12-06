Kamu Hizmeti Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi ile “Tecrübede Paylaşımı, Bilimsel Destek ve Soru Temini” konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan verilen bilgiye göre, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Sadioğlu ile bir araya geldi.

İş birliği protokolünün imzalandığı görüşmede, iki kurum arasında bugüne kadar başarılı şekilde sürdürülen iş birliğinin önemi vurgulandı. Görüşmede Kamu Hizmeti Komisyonu İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü Evren Zeki Gücel ve Sınav İşleri Müdürü Okan Umaner de hazır bulundu.