Kamerun’da terör örgütü Boko Haram saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Limanı kasabasında Boko Haram üyeleri, sivillere saldırdı. Saldırıda, 16 sivil yaşamını yitirdi. Saldırı sonrasında güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.