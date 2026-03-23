Hercules tipi uçak, Peru sınırındaki Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında düştü.
BBC’nin haberine göre Kolombiya askeri yetkilileri, kaza sırasında uçakta ’80 civarında’ asker bulunduğunu söyledi.
Öte yandan Reuters‘in yerel medya kuruluşu BluRadio’dan aktardığına göre uçakta 110 askerin bulunuyordu.
Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, uçağın kasabadan kalkarken ‘trajik bir kaza’ geçirdiğini söyledi, ancak can kaybına dair bilgi paylaşmadı.
İlk belirlemelere göre şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi.