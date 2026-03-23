Trump dün (22 Mart) İran’a Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açması için 48 saat verip aksi durumda enerji altyapısı vurmakla tehdit etmişti. ABD başkanı bugünse İran’la ‘düşmanlıklara kesin çözüm için’ yapıcı görüşmeler yaptıklarını, bu nedenle İran’ın enerji altyapısına tüm saldırıları beş gün ertelediğini açıkladı.

Trump’ın Hürmüz Boğazı ültimatomu sonrası yükselen enerji fiyatları, saldırıların ertelendiğini söylemesinden sonra sert düştü.

Öte yandan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkiliyse Washington yönetimiyle hiçbir müzakere yapılmadığını belirtip Trump’ın açıklamasının ‘enerji piyasalarındaki durumu düzeltmeye dönük psikolojik operasyon’ olduğunu savundu.

‘Witkoff ve Erakçi’yle görüşmeler sürüyor’

Axios’un ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür taraflar arasında mesajlar iletti.

Bu ülkelerin dışişleri bakanlarının, hem Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’la hem de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yle ayrı ayrı görüştüğü öne sürüldü.

Başka bir yetkilinin de arabuluculuğun sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini söylediği yazıldı.

Beyaz Saray’sa Axios’un yorum talebine henüz yanıt vermedi.