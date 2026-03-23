Trump dün (22 Mart) İran’a Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açması için 48 saat verip aksi durumda enerji altyapısı vurmakla tehdit etmişti. ABD başkanı bugünse İran’la ‘düşmanlıklara kesin çözüm için’ yapıcı görüşmeler yaptıklarını, bu nedenle İran’ın enerji altyapısına tüm saldırıları beş gün ertelediğini açıkladı.

İranlı yetkililerse ‘ABD’yle hiçbir müzakere yapılmadığı’nı ve ‘finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek için kullanıldığı’nı söyleyerek Trump’ı yalanladı.

‘Son iki günde iki kez görüşüldü’

AA’nın İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundan aktardığına göre konuya hakim bir yetkili, Netanyahu ve Vance’in gün içinde İran’a ilişkin telefonda görüştüğünü söyledi.

İsmi belirtilmeyen yetkili, ikilinin ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın içeriğini ele aldığını iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesiyse Netanyahu’nun Vance ile son iki günde ikinci kez telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü.

JD Vance, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarına temkinli yaklaşmış ve son haftalardaki sessizliğiyle dikkat çekmişti.