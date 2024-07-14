Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Murat Şan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde Saat 18.36'da Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde bulunan Oral Güvenlik şirketinde bulunduğu bir sırada, ayni iş yerinde çalışan iş arkadaşı R.D tarafından iş yerinde bulunan ofis masasının çekmecesine bıraktığı 3550 TL nakit parayı alarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde gelmesi üzerine zanlı Murat Şah’ın iş yerinde tespit edilerek polise davet edildiğini, ardından aynı gün sözlü beyanında işlediği suçu itiraf ederek kabul eden zanlının, mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu ve zanlının kalmakta olduğu lojmanda da meydana gelen hırsızlık olayları olduğundan gerekli araştırılmanın yapıla bilmesi için zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.