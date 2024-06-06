Kalecik yakınlarındaki bir akaryakıt gemisinde çalışan 55 yaşındaki Hüseyin Pamuk yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre iş kazası, dün saat 15.00 sıralarında, Kalecik yakınlarında, deniz içinde demirli bulunan bir akaryakıt gemisinde meydana geldi.
Gemide çalışan Hüseyin Pamuk (E-55), makine bölümündeki merdivenlerden aşağıya indiği sırada ayağının kayması sonucu, yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Pamuk, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ ayağında çatlak teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.