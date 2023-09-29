Kaleburnu köyünde dün bir inşaatta 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 40 yaşındaki Avni Özfuttu yaralandı.

Polis bültenine göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Avni Özfuttu, inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Özfuttu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisi'nde müşahede altına alındı.

-Alsancak’ta bir kişi plaj merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı

Öte yandan 79 yaşındaki Zeniab Baydoun dün Alsancak’ta bulunan bir plaja ulaşmak için merdivenlerden aşağıya indiği sırada, dengesini kaybedip yere düşerek başını çarptı.

Baydoun kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.