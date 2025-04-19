Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, ele emeği ürün, geleneksel yiyecek ve içecek tezgahlarının kurulacağı Festivalde, pek çok gösteri ve konser da yer alacak.

Festivalin açılışında, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy konuşma yapacak. Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilecek festivalde etkinlikler 10.30’da başlayacak, Ahmet Evan’ın konseriyle sona erecek.

Festivalde sahne alacak topluluk ve sanatçılar:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu Müzik Dinletisi, Beyarmudu Belediyesi Star Dance Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Akdoğan Kültür Ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Mühittin Tüzel Cimnastik Derneği Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası Konseri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası Konseri, Değirmenlik Sanat Derneği (Des-Der) Halk Dansları Gösterisi, Zumba Kids Dans Gösterisi, Ahmet Evan Konseri”