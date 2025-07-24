Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Andreas Kakuris'in, Güney Kıbrıs’ın “üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması” çağrısını dile getirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Andreas Kakuris’in, BM Güvenlik Konseyi’ndeki “Uluslararası Barış ve Güvenliğin Çok Taraflılık ve Barış Yolu Aracılığıyla İleriye Götürülmesi” toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Kakuris konuşmasında, Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve yenilenmiş siyasi iradeyle Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili net çağrısını dile getirdi.

Kakuris, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının mutlak şekilde uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulundu.

Rum Yönetimi’nin, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik taahhüdünü de yineleyen Kakuris, BM Genel Sekreterinin müdahil olmasının önemini vurgulayarak, son yapılan Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantıyı da "cesaret verici" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi'nin çalışmasını da selamlayan Kakuris, çıkmazın aşılması hedefiyle özlü diyaloğun gerekliliğine vurgu yaptı.

Kakuris konuşmasında, kadınların ve gençlerin, barış süreçlerine dahil olması ve Güven Yaratıcı Önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Barışçıl bir süreçte tüm tarafların kalıcı taahhütte bulunması gerektiğini söyleyen Kakuris, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin sadece ulusal bir öncelik olmadığını Doğu Akdeniz’de istikrar için de "kritik bir parametreyi teşkil ettiğini" ifade etti.

Çözüm eksikliğinin, bölünme tehlikesini yarattığını ve iş birliği perspektifini uzaklaştırdığını savunan Kakuris, Güney Kıbrıs’ın uluslararası toplum temelinde adil, işlevsel ve kalıcı bir çözüme bağlı olduğunu dile getirdi.