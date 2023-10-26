Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yaşanan olayda kendisinden ayrılmak isteyen eşi A.A’ya yumruk atıp, kollarını sıkarak, ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kadir Aydoğan, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Zalihe Karagil, zanlının ciddi darp ve darp suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 25 Ekim 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gönyeli’de ikametgahının salonunda kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle eşinin yüzüne yumruk atıp, kollarından çekerek ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, kadının doktor kontrolünden geçirildiğin, sol gözünde morluk tespit edildiğini ve darp raporu alındığını ifade etti. Polis, zanlının benzer sabıkası olmadığını ancak 2017-2018 yıllarında eşinin Alayköy Polis Karakolu’na yaptığı başvuruyla ilgili kayıtlar bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.