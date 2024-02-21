Gazimağusa’da darp ederek kaçırdıkları kişiye kadın kıyafeti giydirip video görüntüsü alarak tehdit eden ve videoyu silmek için para isteyen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat’ta saat 00.00 sıralarında Gazimağusa’da İ.H.A.(E-22), H.A.(E-25), B.D.(E-21) ve O.Y.(E-30), kendilerini polise ihbar ettiği gerekçesi ile T.Y’yi darp ettiler ve araçlarına koyarak bir eve götürdüler

T.Y’ye kadın kıyafeti giydirip video görüntüsünü alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, video görüntüsünü silme karşılığında 20,000 TL para isteyip, vermemesi halinde kendisine zarar vereceklerini söyleyerek tehdit ettiler.

Zanlılar, daha sonra konu şahsı başka bir yere bıraktı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.